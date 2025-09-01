Αναχώρησε για την Αμερική ο Μπογκντάνοβιτς (vid)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αναχώρησε από τη Ρίγα με προορισμό την Αμερική, για να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις και να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Αποτελεί το μεγάλο πλήγμα της Σερβίας κατά τη διάρκεια του Eurobasket, με τον Μπογκντάνοβιτς να χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Σέρβος άσος μάλιστα αναχώρησε από τη Ρίγα για την Αμερική, ώστε να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις και να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ώστε να είναι έτοιμος για την εκκίνηση του ΝΒΑ με τους Κλίπερς.

Οι συμπαίκτες του μάλιστα αποχαιρέτισαν τον Μπογκντάνοβιτς, που δεν θα είναι μαζί τους στη συνέχεια του Eurobasket.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!