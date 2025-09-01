Ντόντσιτς: Έγινε ο τέταρτος παίκτης σε Eurobasket με triple-double

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι τόσο καλός, που ένα τριπλ-νταμπλ ιστορικών διαστάσεων ήταν μόνο ένα από τα ορόσημα που σημείωσε στον αγώνα κόντρα στο Βέλγιο.

Ο Λούκα έγινε την Κυριακή μόλις ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ σε αγώνα Ευρωμπάσκετ της FIBA, αφού σημείωσε 26 πόντους, με 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Σλοβενία ​​στην πρώτη της νίκη στο μεγάλο γεγονός της φετινής χρονιάς, με 86-69 επί του Βελγίου.

Η ηρεμία με την οποία αντέδρασε η Σλοβενία ​​στο επίτευγμα είναι μια απόδειξη του γεγονότος ότι ο Ντόντσιτς είχε φανεί ότι είναι προορισμένος για μεγάλα πράγματα από τότε που έκανε το ντεμπούτο του στο Ευρωμπάσκετ της FIBA ​​2017. Οντας μόλις 18 ετών βοήθησε τη Σλοβενία ​​να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο. Όπως το έθεσε και ο Έντο Μούριτς… «Σπάει ρεκόρ και πάντα πίστευα ότι μπορούσε να το κάνει αυτό. Αυτή είναι μια συνηθισμένη μέρα στο γραφείο για αυτόν».

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη σελίδα της ιστορίας του Ευρωμπάσκετ που έγραψε ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς την Κυριακή. Ο Ντόντσιτς έγινε επίσης ο νεότερος παίκτης στον 21ο αιώνα που ξεπέρασε τους 400 πόντους καριέρας, τις 100 ασίστ και τα 100 ριμπάουντ σε Ευρωμπάσκετ.

Στα 26 και 184 ημέρες, ο Ντόντσιτς είναι ο νεότερος παίκτης που έφτασε το ορόσημο των 400 πόντων στη διοργάνωση από τότε που ο Τόνι Πάρκερ, το 2007 το έκανε, ενώ ήταν 25 ετών και 122 ημερών. .

*Ο Στόγιαν Βράνκοβιτς της Κροατίας σημείωσε τριπλ-νταμπλ στο Ευρωμπάσκετ του 1993, το οποίο ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη, καθώς τα ρεκόρ σε κοψίματα πριν από το 1995 δεν έχουν επικυρωθεί.

PLAYER EDITION TRIPLE-DOUBLE Luka Doncic (SLO) 2025 26 PTS, 10 REB, 11 AST Mateusz Ponitka (POL) 2022 26 PTS, 16 REB, 10 AST Andrei Mandache (ROU) 2017 14 PTS, 10 REB, 11 AST Toni Kukoc (CRO) 1995 15 PTS, 12 REB, 11 AST

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!