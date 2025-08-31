Επέστρεψε ο Θανάσης στους Μπακς, ξεκινάει τη σεζόν στο Μιλγουόκι ο Γιάννης

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα είναι ξανά παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και στο πλευρό του αδερφού του Γιάννη.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τους Μπακς και στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Επέστρεψα». Την είδηση αναδημοσίευσαν και οι Μιλγουόκι Μπακς, που είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους με τον Θανάση το 2019 και έφτασε μέχρι το 2024. Ο Θανάσης υπέγραψε εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν.

Έτσι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στους Μπακς, βάζοντας τέλος προς το παρόν στα σενάρια ανταλλαγής του, ξεκινώντας και φέτος στο Μιλγουόκι και έχοντας στο πλευρό του ξανά τον μεγάλο του αδερφό.

Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος φόργουoρντ υπέστη πριν έναν χρόνο ρήξη αχιλλείου τένοντα και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας έτσι εκτός δράσης για περίπου 15 μήνες. Πλέον και με την επιστροφή του στην Εθνική στο Eurobasket, κέρδισε ξανά μία θέση στους Μπακς.