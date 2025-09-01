Η Ελλάδα πέρασε τα πρώτα tests με τρίποντο και δημιουργία

Το SDNA κάνει από την Λεμεσό την... ανακεφαλαίωση όσων είδαμε στο 3-0 της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι «σταθερές» Ντόρσεϊ - Μήτογλου και το μπάσκετ που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης. Αποστολή στην Κύπρο.

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το πρώτο βήμα στο EuroBasket 2025 με τον ιδανικότερο τρόπο. Τρία παιχνίδια, τρεις νίκες. Απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, η «γαλανόλευκη» έδειξε σοβαρότητα, συνέπεια και κυρίως βάθος, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται και τους Μήτογλου – Ντόρσεϊ να λειτουργούν ως... σταθερές δίπλα του. Ο απολογισμός στο 3/3 μοιάζει εύκολος, αλλά «χτίστηκε» με μπασκετική λογική και συγκεκριμένους πρωταγωνιστές στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Γιάννης, φυσικά, είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς. Με 29 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, κυριαρχεί στο παρκέ. Το 74,2% στα σουτ εντός πεδιάς αποτυπώνει τη διαφορά επιπέδου που φέρνει στη διοργάνωση, αλλά και την ικανότητα της Εθνικής να τον τροφοδοτεί σε σωστά σημεία. Απέναντι στις άμυνες που δοκίμασαν να τον περιορίσουν, η Ελλάδα βρήκε λύσεις τόσο στο 5vs5 όσο και με transition παιχνίδι. Ο Αντετοκούνμπο είναι το «άτι» που ανοίγει το γήπεδο για τους υπόλοιπους και ορίζει το τέμπο.

Ο Ντίνος Μήτογλου αποδεικνύεται το ιδανικό συμπλήρωμα στη front line. Με 14,7 πόντους και 3 ριμπάουντ, σουτάρει με 71,4% στα δίποντα και 66,7% στα τρίποντα. Η παρουσία του δίνει στην Εθνική έναν δεύτερο αξιόπιστο εκτελεστή στο ζωγραφιστό, αλλά και... stretch στοιχείο στην επίθεση, κάτι που ήταν και είναι υπέρ απαραίτητο δίπλα στον "Greek Freak". Επιπλέον, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 12,7 πόντους ανά παιχνίδι και 44,4% από το τρίποντο, προσθέτει σταθερή απειλή στην περιφέρεια, ανοίγοντας -με τη σειρά του- το γήπεδο και επιτρέποντας στον Γιάννη να δουλεύει με περισσότερο χώρο.

Από εκεί και πέρα, η δημιουργία έχει ξεκάθαρο «μαέστρο». Ο Κώστας Σλούκας με 3,3 ασίστ ανά παιχνίδι και κομβικές αποφάσεις οργανώνει, ελέγχει ρυθμό και διαβάζει το παιχνίδι όπως λίγοι. Ο αριθμός των ασίστ του θα ανέβει μέσα στο τουρνουά, όμως δεν είναι ο μόνος σημαντικός. Η οξυδέρκειά του αρκεί για να μην «κολλήσει» η ελληνική επίθεση. Στην ίδια γραμμή, ο Κώστας Παπανικολάου, με 4,3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και σχεδόν 1 κλέψιμο ανά αγώνα, κάνει όλα τα «άλλα» που χρειάζεται μια ομάδα: αμυντικές βοήθειες, ενέργεια, δεύτερες κατοχές. Η αρχηγική του παρουσία φαίνεται και στα αποδυτήρια και στο παρκέ.

Η έκπληξη -αν και δεν θεωρείται τόσο μεγάλη μετά τη σαρωτική προετοιμασία που έκανε- έρχεται από τον 20χρονο Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Στα δύο παιχνίδια που πήρε χρόνο, μέτρησε 8 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά ματς, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις σε ροτέισον. Το ταλέντο του είναι πολύτιμο, καθώς η Εθνική χρειάζεται φρεσκάδα και κορμιά για να αντέξει στο βάθος του τουρνουά. Αξίζει να σημειωθεί δε πως ο "Kill Bill" τον έχει δοκιμάσει από το «3» μέχρι το «5», αναθέτοντάς του μεταξύ άλλων και... αμυντικές αποστολές, όπως το μαρκάρισμα του Σάντο Μαμουκελασβίλι απέναντι στους Γεωργιανούς.

Ομαδικά, λοιπόν, τα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά. Η Ελλάδα σουτάρει με 47,2% από το τρίποντο, αριθμός εντυπωσιακός για διοργάνωση Εθνικών Ομάδων, ενώ μοιράζει 18,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Αυτό το δίπολο –ευστοχία και δημιουργία– δείχνει ότι δεν υπάρχει μόνο Γιάννης, αλλά και συνολική λειτουργία, που δουλεύει καλά, τουλάχιστον κόντρα στους υποδεέστερους αντιπάλους, που έχει συναντήσει η «γαλανόλευκη» στη Λεμεσό.

Παράλληλα, η προσαρμοστικότητα που δείχνει η ομάδα του Σπανούλη είναι καθοριστική: διαφορετικά σχήματα, αλλαγές ρόλων και σωστή διαχείριση λεπτών, που δείχνουν ότι το πλάνο χτίζεται βήμα-βήμα.

Φυσικά, δεν λείπουν και τα «καμπανάκια». Τα νεκρά διαστήματα μέσα στα παιχνίδια εμφανίστηκαν, κυρίως όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθισε στον πάγκο ή όταν οι Σλούκας - Παπανικολάου χρειάστηκαν «ανάσες». Εκεί χρειάζεται σταθερότερη συμβολή από όλους και πιο... low risk παιχνίδι. Επίσης, η Εθνική πρέπει να βρει πιο ξεκάθαρα τους ρόλους των παικτών στη second unit, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιος προορίζεται για τι.

Η εικόνα όμως μετά το 3/3 είναι θετική. Ο Σπανούλης δείχνει ότι ξέρει να δουλεύει με πρόσωπα και σχήματα, αξιοποιεί τους παίκτες και κρατά τη χημεία στα αποδυτήρια. Ο Γιάννης είναι σε φανταστική κατάσταση, ο Μήτογλου και ο Ντόρσεϊ δίνουν βάσεις στο σκοράρισμα, ενώ η περιφέρεια βγάζει συνεργασίες και καθαρό μυαλό.

Η συνέχεια θα είναι πιο απαιτητική, αλλά η Ελλάδα έχει ήδη στείλει μήνυμα. Με τρίποντο, δημιουργία και κυρίως συνολική εικόνα ομάδας, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Το ζητούμενο είναι να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα και να βρει ακόμη πιο αποτελεσματικό ροτέισον. Άλλωστε, στα νοκ - άουτ το ροτέισιον σχεδόν πάντα «κλείνει» και το «καθαρό μυαλό» είναι βασικό ζητούμενο.

Αν συμβούν όσα προαναφέρθηκαν, η Εθνική δεν θα ψάχνει απλώς την πρόκριση στους «16» ή στους «8», αλλά θα βάλει πλώρη για κάτι παραπάνω. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει και πόσο... παραπάνω μπορεί να θέσει η ίδια το ταβάνι της.

