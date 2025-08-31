Γερμανία: Επιστρέφει στα νοκ-άουτ ο Μουμπρού

Ο Άλεξ Μουμπρού αναμένεται να βρεθεί ξανά στον πάγκο της Γερμανίας στα νοκ-άουτ του Eurobasket 2025.

Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας του στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Eurobasket 2025.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και αισθάνεται ήδη αρκετά καλύτερα. Υπογράμμισε πως βρίσκεται σε επαφή με το προπονητικό σταφ και όλα δείχνουν πως θα δώσει κανονικά το «παρών» στην Ρίγα.

«Είμαι χαρούμενος που πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Νιώθω πολύ καλύτερα και με φροντίζουν πολύ καλά εδώ στο ξενοδοχείο. Είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα έχει αποδώσει τόσο καλά μέχρι τώρα και είμαι σε στενή επαφή με το προπονητικό επιτελείο, στο οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ανυπομονώ να βρεθώ με την ομάδα στη Ρίγα» ανέφερε ο κόουτς.

