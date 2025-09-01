Ο Μήτογλου δίνει στον Σπανούλη όσα αναζητούσε στην Εθνική!

Η Ελλάδα ξεκίνησε το EuroBasket 2025 με 3Χ3 και ο Βασίλης Σπανούλης τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση βλέποντας τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει «θραύση» και να... ανοίγει το γήπεδο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αποστολή στην Κύπρο.

Ο Ντίνος Μήτογλου είναι το μεγάλο «κέρδος» της Εθνικής Ελλάδας στο ξεκίνημα του EuroBasket 2025. Ο πάουερ φόργουορντ του Βασίλη Σπανούλη μετρά 14,7 πόντους κατά μέσο όρο, με τρομερή αποτελεσματικότητα: 71,4% στα δίποντα και 66,7% στα τρίποντα. Σε μόλις 19 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιθετική λύση, αποδεικνύοντας πως μπορεί να είναι μια «σταθερά» της «γαλανόλευκης».

Το σουτ του είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Με 4/6 τρίποντα στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις, ο Μήτογλου... ανοίγει το γήπεδο και υποχρεώνει τις άμυνες να «απλώνονται» στο παρκέ. Αυτό είναι και το κομβικό στοιχείο στη συνύπαρξή του με τον Γιάννη, γιατί δεν επιτρέπει στους αντιπάλους να «κλείνουν» τη ρακέτα με διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα. Αν σε «απειλεί» ένας παίκτης με 66% πίσω από τα 6,75μ., δεν θα του αφήσεις το σουτ ξεμαρκάριστο...

Ο Σπανούλης έχει πλέον στο παρκέ έναν ψηλό που απειλεί πίσω από τη γραμμή, δίνοντας στην Εθνική μια ισορροπία που έλειπε σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Η συνύπαρξη με τον "Greek Freak" έχει αποδειχθεί άρτια. Οι δυο τους εναλλάσσονται μεταξύ «4» και «5», αλλάζουν στα μαρκαρίσματα και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε φάσης. Ο Γιάννης λειτουργεί ως «μαγνήτης» για τις άμυνες και ο Μήτογλου βρίσκει χώρους να εκτελέσει είτε από το τρίποντο είτε με κοψίματα κοντά στο καλάθι. Στην άμυνα, η δυνατότητα του Μήτογλου να μαρκάρει και ένα πιο βαρύ κορμί (για λιγότερα λεπτά), αλλά και να βγει στην περιφέρεια όταν χρειάζεται, δίνει στον Σπανούλη σχήματα με μεγαλύτερη ευελιξία.

Το εντυπωσιακό είναι πως ο Μήτογλου δεν χρειάζεται μεγάλο «όγκο» κατοχών για να είναι αποδοτικός. Σουτάρει 6-7 φορές ανά αγώνα και σκοράρει σχεδόν 15 πόντους, κάτι που δείχνει την αποτελεσματικότητά του μέχρι στιγμής στην Κύπρο. Η επιλογή των σουτ είναι σωστή, η κίνηση χωρίς την μπάλα είναι διαρκής και η παρουσία του στο παρκέ αναγκάζει τον αντίπαλο προπονητή να κάνει συνεχώς προσαρμογές.

Ο "Kill Bill" αναζητούσε έναν ψηλό που να μπορεί να σταθεί πλάι στον Γιάννη χωρίς να περιορίζει το παιχνίδι του. Ο Μήτογλου δίνει ακριβώς αυτό: μέγεθος, αθλητικότητα, εκτελεστική ικανότητα και τακτική προσαρμογή. Στις πρώτες τρεις νίκες της «επίσημης αγαπημένης», ο διεθνής πάουερ φόργουορντ ήταν πάντα σταθερός, δίνοντας λύσεις και στα ριμπάουντ (3,3ρ. κατά μέσο όρο), αλλά και στη δημιουργία (1,7ασ. ανά ματς).

Η συνέχεια του τουρνουά θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά ο 29χρονος έχει ξεκινήσει ιδανικά. Αυτός ο Μήτογλου – ο εύστοχος, ο πολυδιάστατος, ο προσαρμοστικός – είναι το «χαρτί» που κρατάει ο Σπανούλης για να φτιάξει μια Εθνική πιο ολοκληρωμένη. Και αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό, μπορεί να εξελιχθεί σε κεντρικό κομμάτι μιας διαδρομής που η Ελλάδα περιμένει χρόνια.

