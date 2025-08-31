Σπανούλης: «Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν λόγω του Γκάλη - Ο Γιάννης θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Γεωργία αναφέρθηκε κατά τη διάρκειας της συνέντευξης Τύπου στον Νίκο Γκάλη και τόνισε την αγάπη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω πως κάναμε ένα βήμα μπροστά, βελτιώσαμε την εικόνα μας σε ριμπάουντ και αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε 28 ασίστ, μπορούσαμε και παραπάνω, είχαμε καλές αποστάσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε να προετοιμαστούμε για τις επόμενες μάχες μας.

Φτάνουμε στο επίπεδο που θέλω, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Βλέπουμε πολύ βίντεο, έχτισα την ομάδα με βάση τη φιλοσοφία μου, ώστε να έχει δημιουργούς, παίκτες που κόβουν, όλοι παίζουν άμυνα. Έχουμε πολλά όπλα και μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι.

Σέβομαι τον κόουτς Τζίκιτς, εκείνος σκέφτεται την ομάδα του κι εγώ τη δική μου. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά πώς θα βελτιωθεί η ομάδα μου και αυτό κάναμε σήμερα.

Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα.

Σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την προσπάθειά μας στα ριμπάουντ. Καταφέραμε να βρούμε 19 πόντους στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμός και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Ευχαριστώ τον Ρούντι Φερνάντεθ για τα καλά του λόγια. Όταν έχτισα την ομάδα είχα στο μυαλό μου πώς θέλω να παίζουμε. Ήθελα να έχω τους κατάλληλους παίκτες γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχουμε σουτέρ, ριμπάουντερ, δημιουργούς, αμυντικούς… Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνουμε καλύτεροι και σε κάποιες στιγμές να παίζουμε καλύτερα στα ριμπάουντ και το τρανζίσιον».

