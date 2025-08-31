Τζίκιτς: «Δεν θα ήταν το πιο έξυπνο να παλέψουμε στο 100% με την Ελλάδα»

Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς ανέφερε πως ο ίδιος και η Γεωργία αποφάσισαν να μην τα δώσουν όλα κόντρα στην Ελλάδα ενόψει της συνέχειας με αποτέλεσμα να χάσουν με το ευρύ 94-53.

Ο κόουτς της εθνικής Γεωργίας στάθηκε σε αυτό και εξήγησε:

«Μετά το ματς με την Ιταλία είχαμε δύο επιλογές. Να πάμε στο 100% στο σημερινό ματς ή να προσπαθήσουμε να μείνουμε υγιείς για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Επιλέξαμε το δεύτερο, ήταν δική μου απόφαση. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας.

Ήταν άσχημο; Ναι, φυσικά, Δεν μου αρέσει, ούτε στους παίκτες, είναι το αντίθετο από αυτό που είμαστε. Όμως σήμερα δεν θα ήταν το πιο έξυπνο να παλέψουμε στο 100%. Αν το κάναμε, πιθανότατα θα είχαμε 2-3 τραυματίες παίκτες. Δεν θέλω να μιλήσω για την κατάσταση του Σενγκέλια. Πάντως θα παίξει στα δύο επόμενα ματς».

Συνεχίζοντας σχολίασε: «Η Ελλάδα είναι σπουδαία ομάδα. Παίζουν πολύ καλά, αλλά προτεραιότητά μου ήταν να κρατήσω τους παίκτες μου υγιείς για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Φυσικά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις την Ελλάδα. Αν παίζαμε στο 100%, θα μας εγγυόταν κανείς ότι θα κερδίζαμε; Θα ήταν φαβορί ακόμη κι αν ήμασταν πλήρεις και παίζαμε στο 100%. Αυτή ήταν η οπτική μας. Εμείς δεν έχουμε το ίδιο βάθος με την Ελλάδα. Όπως είπα από την πρώτη μέρα, πρέπει να επιλέγεις τις μάχες του. Ίσως κάποιοι να διαφωνούν, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα της γνώμης του».

Από την πλευρά του ο Ντούντα Σανάντζε σημείωσε: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, το περιμέναμε όμως. Είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς και αποφάσισε η ομάδα να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο για να είναι έτοιμοι στους δύο ‘τελικούς’ που έχουμε μετά. Θεωρώ πως είμαστε σε καλή θέση, έχουμε δύο μεγάλα ματς μπροστά μας και θα είμαστε έτοιμοι για αυτά. Έχουμε τον πρώτο ‘τελικό’ απέναντι στην Κύπρο. Δεν έχει σημασία αν είμαστε φαβορί, θα πάμε να τα δώσουμε όλα και μετά έχουμε έναν ακόμη ‘τελικό’».

