Λαρεντζάκης: «Η ερώτηση για σουτέρ στην Εθνική απασχολεί χρόνια - Έχουμε καλή ψυχολογία»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Γεωργίας για το 3/3 στον Γ' όμιλο στο Eurobasket.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας γκαρντ:

«Κρατάμε το 3/3 και συνεχίζουμε. Πάντα η άμυνα είναι μια σταθερά και από αυτήν βρίσκουμε ενέργεια και ρυθμό στην επίθεση και μπορούμε να βγάλουμε αιφνδιιασμούς. Το τουρνουά είναι μεγάλο και προχωράμε.

Η ερώτηση αν έχουμε σουτέρ απασχολεί την Εθνική πολλά χρόνια. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό και να το βάλεις. Έχουμε καλή ψυχολογία, καλή χημεία, βρήκαμε ανοιχτά σουτ και φάσεις και θέλουμε να διατηρήσουμε ψηλά τα ποσοστά. Πάμε βήμα-βήμα».

