Ντόρσεϊ για τον Γιάννη: «Όταν έρχεται κατά πάνω σου μοιάζει με... τρένο»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνπο, παρομοιάζοντας τον με... τρένο, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να συνεχίζουν να σουτάρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε την ενέργεια να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες γι αυτό δείξαμε πρόοδο και βάλαμε σουτ στην επίθεση σήμερα. Νομιζω ότι η άμυνά μας είναι καλή. Τα ριμπάουντ είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δώσουμε προσοχή. Αν το λύσουμε αυτό θα είμαστε και καλύτεροι επιθετικά. Είμαστε καλά στα σουτ και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και την νοοτροπία να μην διστάσουμε αν έχουμε ένα καλό σουτ. Πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε. Το μπάσκετ είναι απλό. Για τον Γιάννη τι να πω… Είναι δυνατός! Όταν έρχεται κατά πάνω σου είναι σαν να έρχεται ένα τρένο πάνω σου. Τραβάει τρεις παίκτες πάνω του και το κάνει εύκολο για τους άλλους».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!