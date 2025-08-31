Μήτογλου: «Δεν σκέφτομαι το θέμα της πρωτιάς - Αυτή η νοοτροπία θα σε πάει ψηλά»

Ο Ντίνος Μήτογλου μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Γεωργία τόνισε πως δεν σκέφτεται ακόμα την πρωτιά στον όμιλο και πως προτιμάει να βλέπει το κάθε ματς ξεχωριστά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλη την ομάδα. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και πήραμε μια μεγάλη διαφορά από την αρχή. Το παιχνίδι κύλησε ομαλά από την αρχή και είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Το καλό είναι ότι παζλ συμπληρώνεται σωστά, συσπειρωνόμαστε και τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για την συνέχεια.

Το θέμα της πρωτιάς αυτήν την στιγμή δεν το σκέφτομαι. Είμαι της νοοτροπίας βήμα – βήμα. Αυτό θα σε πάει ψηλά, γιατί είσαι πιο συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Ναι, παίζουμε πάλι στις 15.00 με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά αυτό είναι το Ευρωμπάσκετ, αυτό είναι το πρόγραμμα και πρέπει να συνηθίσουμε, όπως όλες οι ομάδες».

