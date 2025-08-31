Ο Γιάννης σκόραρε για τρεις και η FIBA προτρέπει: «Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα» 

H FIBA προτρέπει να δοθεί από... τώρα το τρόπαιο του Eurobasket στην Ελλάδα!

Αφορμή για αυτό αποτέλεσε ένα τρίποντο που έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Γεωργία. Με δεδομένο πως ο Έλληνας σούπερ σταρ κάνει τα πάντα στο παρκέ, αλλά σκοράρει ως επί το πλείστο εντός πεδιάς, τώρα πέτυχε το πρώτο του τρίποντο.

Και αφού μπορεί να σκοράρει και από απόσταση η FIBA ανέφερε σε ανάρτησή της μαζί με το σχετικό βίντεο: «Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;».

Ο Γιάννης έκλεισε το παιχνίδι με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

