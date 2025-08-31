Μαρούσι: Πρώτο φιλικό κόντρα στον Παπάγου με τέσσερις απουσίες

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν χρησιμοποίησε τους Νικολαΐδη και Γιαννόπουλο που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουν μικροπροβλήματα τραυματισμών αλλά και τον νεοαποκτηθέντα Μαξίμ Σαλάς, ο οποίος ακόμη δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα και βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής.
Αντίθετα έδωσε χρόνο συμμετοχής στο Σουηδό Κρεγκ Λεσένς, ο οποίος συμμετείχε στην προετοιμασία για να βοηθήσει (αριθμητικά). Θυμίζουμε, ότι απουσιάζει και ο Κάμερον Ρέινολντς, ο οποίος συμμετέχει με την Team USA στο Americup της Νικαράγουα. Η επιστροφή του τοποθετείται κατά τις 3 Σεπτεμβρίου.
Ο κόουτς του Αμαρουσίου έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την διάθεση και την συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες του στην προσπάθεια να προσαρμοστεί η ομάδα στις καινούργιες αγωνιστικές αρχές ώστε να βρει το συντομότερο την νέα της ταυτότητα.
Το επόμενο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 5 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Πανιωνίου.