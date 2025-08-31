Μαρούσι: Πρώτο φιλικό κόντρα στον Παπάγου με τέσσερις απουσίες

Το Μαρούσι έπαιξε το πρώτο φιλικό του κύκλου της προετοιμασίας. Υποδέχθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στον Άγιο Θωμά, τον Παπάγου σε ένα παιχνίδι που είχα καθαρά προπονητικό χαρακτήρα και γι' αυτό άλλωστε δεν κρατήθηκε σκορ.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν χρησιμοποίησε τους Νικολαΐδη και Γιαννόπουλο που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουν μικροπροβλήματα τραυματισμών αλλά και τον νεοαποκτηθέντα Μαξίμ Σαλάς, ο οποίος ακόμη δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα και βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής.

Αντίθετα έδωσε χρόνο συμμετοχής στο Σουηδό Κρεγκ Λεσένς, ο οποίος συμμετείχε στην προετοιμασία για να βοηθήσει (αριθμητικά). Θυμίζουμε, ότι απουσιάζει και ο Κάμερον Ρέινολντς, ο οποίος συμμετέχει με την Team USA στο Americup της Νικαράγουα. Η επιστροφή του τοποθετείται κατά τις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο κόουτς του Αμαρουσίου έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την διάθεση και την συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες του στην προσπάθεια να προσαρμοστεί η ομάδα στις καινούργιες αγωνιστικές αρχές ώστε να βρει το συντομότερο την νέα της ταυτότητα.

Το επόμενο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 5 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Πανιωνίου.