Eurobasket: Απέναντι στην Εσθονία η Τουρκία - Κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία η Γερμανία

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται και την Δευτέρα (1/9) με έξι αναμετρήσεις.

Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση για το Eurobasket 2025 με έξι δυνατές αναμετρήσεις την Δευτέρα (1/9). Το πρόγραμμα θα ανοίξει το παιχνίδι της Σουηδίας με το Μαυροβούνιο (13:30), ενώ στην συνέχεια θα κοντραριστούν Εσθονία και Τουρκία (14:45).

Ακολουθεί η αναμέτρηση της Γερμανίας με την Μεγάλη Βρετανία (16:30) και αργότερα η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Λετονία (18:00). Στις 20:30 η Φινλανδία θα αγωνιστεί απέναντι στην Λιθουανία και η μέρα θα κλείσει με το παιχνίδι ανάμεσα στην Σερβία και την Τσεχία (21:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:30 Σουηδία-Μαυροβούνιο

14:45 Εσθονία-Τουρκία

16:30 Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία

18:00 Πορτογαλία-Λετονία

20:30 Φινλανδία-Λιθουανία

21:15 Σερβία-Τσεχία

