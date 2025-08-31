Οι εκπληκτικές ασίστ του Σλούκα σε Μήτογλου και Γιάννη (vids)

Δύο εκπληκτικές ασίστ έδωσε ο Κώστας Σλούκας στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Γεωργία.

Στη μία φάση διάβασε τους χώρους και ύψωσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε στο καλάθι της Γεωργίας.

Και λίγο μετά, στη δεύτερη περίοδο αποφάσισε στον αέρα βρίσκοντας πολύ όμορφα τον Ντίνο Μήτογλου, με τον τελευταίο να τελειώνει ιδανικά τη φάση.

Δείτε τις φάσεις:

How simple Giannis makes things look continues to shock me.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nIadDStRpq — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

