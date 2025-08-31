Ο Σενγκέλια θέλει να παίξει με την Ελλάδα, παρά την αρχική σκέψη των Γεωργιανών να τον ξεκουράσουν

Οι άνθρωποι της Γεωργίας ήθελαν να ξεκουράσουν τον Τορνίκε Σενγκέλια στο παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδας, αλλά όλα δείχνουν πως ο πάουερ φόργουορντ της Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί κανονικά, με δική του πρωτοβουλία. Αποστολή στην Λεμεσό.

Ο «Τόκο» βρίσκεται σε καθεστώς... περιορισμένου χρόνου συμμετοχής, λόγω της περιπέτειας της υγείας του, που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.

Το πρωί της Κυριακής (31/8), λοιπόν, οι γιατροί και οι προπονητές της Γεωργίας είχαν αποφασίσει να τον κρατήσουν εκτός αποστολής με τη «γαλανόλευκη», για να τον ξεκουράσουν.

Όμως, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως θέλει να αγωνιστεί κανονικά και όλα δείχνουν πως έτσι θα γίνει. Για την ακρίβεια, ο Σενγκέλια βγήκε κανονικά τόσο στο προαιρετικό ζέσταμα, όσο και στην προθέρμανση των Γεωργιανών και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του κόουτς Ντζίκιτς.

Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να αποσαφηνιστεί ο χρόνος συμμετοχής του.

