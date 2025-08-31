Σορτς για δίδυμο με Ναν: «Θα είμαστε ασταμάτητοι» (vid)

Ο Τι Τζέι Σορτς υποσχέθηκε στους φίλους του «τριφυλλιού» μεγάλες στιγμές στο παρκέ του ΟΑΚΑ και πρόσθεσε πως θα είναι ασταμάτητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Τι Τζέι Σορτς κατά την άφιξη του απάντησε στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού μέσω της πλατφόρμας του Club 1908.

O Aμερικανός γκαρντ που εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρί, αναμένεται να φτιάξει ένα ασταμάτητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος δήλωσε σε ερώτηση φίλων των «πρασίνων», ενώ στην ερώτηση για το πόσο ευχαριστημένος είναι που πήρε την μεταγραφή στον Παναθηναϊκό σε κλίμακα από το 1 έως το 10, ο Αμερικανός απάντησε… 100!

Μπορείς να περιγράψεις με μια λέξη το δίδυμό σου με τον Ναν;

“Θα έλεγα ασταμάτητοι. Αυτό ελπίζω ότι μπορούμε να γίνουμε και ξέρω ότι αυτός είναι και ο δικός του στόχος. Αυτός είναι και ο δικός μου, οπότε το ‘ασταμάτητοι’ είναι μια καλή λέξη”.

Από το 1 ως το 10 πόσο ενθουσιασμένος είσαι που υπέγραψες για τον Παναθηναϊκό;

“Το 10 δεν είναι αρκετό, θα έλεγα 100. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και που υπέγραψα για τον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν”.