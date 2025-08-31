Επίσημο: Χάνει το Eurobasket o Μπογκντάνοβιτς - Στις ΗΠΑ για αποθεραπεία

Η Σερβία με ανακοίνωση της επισημοποίησε πως ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ λόγω τραυματισμού, με τον Σέρβο να μεταβαίνει στις ΗΠΑ για αποθεραπεία.

Σοκ και τεράστιο πλήγμα για την Σερβία για την συνέχεια του Eurobasket. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της χώρας ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, που αποκόμισε από την αναμέτρηση με την Πορτογαλία.

Μάλιστα οι Σέρβοι έκαναν γνωστό πως ο 33χρονος γκαρντ των Κλίπερς θα αποχωρήσει από την αποστολή και θα μεταβεί στις ΗΠΑ εκεί όπου θα ακολουθήσει την αποθεραπεία του υπό την παρακολούθηση της ομάδας του Λος Άντζελες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με την Πορτογαλία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.



Ο Μπογκντάνοβιτς έχει διαγνωστεί με ρήξη οπίσθιου μηριαίου, η οποία θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συμφωνία με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο αρχηγός θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.



Ο Στέφαν Γιόβιτς θα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.



Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση».

