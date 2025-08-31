Πλήγμα για την Λετονία: Εκτός Eurobasket o Γκραζούλις λόγω τραυματισμού

Σημαντικό πλήγμα για την Λετονία, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αντρέις Γκραζούλις για την συνέχεια του Eurobasket, με τον άσο της Μπανταλόνα να τραυματίζεται στο πόδι σύμφωνα με την ενημέρωση της Ομοσπονδίας

Άτυχος στάθηκε ο Αντρέις Γκραζούλις. Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Λετονίας ο παίκτης της Μπανταλόνα τραυματίστηκε στο πόδι και όπως γίνεται κατανοητό θα χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά, αφήνοντας με 11 παίκτες το σύνολο του Λούκα Μπάνκι.

Ο Γκραζούλις τραυματίστηκε στον αγώνα με την Σερβία, ενώ στις πρώτες δύο αναμετρήσεις της Λετονίας είχε σημειώσει από 7 πόντους.

