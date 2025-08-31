Πλήγμα για την Λετονία: Εκτός Eurobasket o Γκραζούλις λόγω τραυματισμού

Άτυχος στάθηκε ο Αντρέις Γκραζούλις. Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Λετονίας ο παίκτης της Μπανταλόνα τραυματίστηκε στο πόδι και όπως γίνεται κατανοητό θα χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά, αφήνοντας με 11 παίκτες το σύνολο του Λούκα Μπάνκι.
Ο Γκραζούλις τραυματίστηκε στον αγώνα με την Σερβία, ενώ στις πρώτες δύο αναμετρήσεις της Λετονίας είχε σημειώσει από 7 πόντους.
Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025
Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms informēja, ka Andrejs Gražulis spēlē ar Serbiju savainojis pēdu un Eiropas čempionātā vairs nespēlēs. Paldies Andrejam par ieguldīto darbu un enerģiju, vēlam ātru atveseļošanos! 🇱🇻 pic.twitter.com/4F2UFShAuP— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 30, 2025