Πρόστιμο στον Σενγκέλια - Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Γεωργία

Ο Τόκο Σενγκέλια τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την αποβολή του στον αγώνα της Γεωργίας με την Ιταλία και θα μπορεί να αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα με την Ελλάδα (15:00).

Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ διαμαρτυρόμενος για ένα φάουλ που θεωρούσε ότι δεν του δόθηκε γύρισε και έβρισε και τους τρεις διαιτητές. Ωστόσο, εφόσον δεν τιμωρήθηκε με κάποιον αποκλεισμό, ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς θα έχει τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει. Αν δεν το κάνει θα έχει να κάνει με το πρόβλημα της καρδιακής αρρυθμίας που έχει παρουσιάσει τις τελευταίες εβδομάδες.

