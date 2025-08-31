Σοκ στη Σερβία: Χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ ο Μπογκντάνοβιτς!

Πολύ αρνητική εξέλιξη για τους Σέρβους που χάνουν κορυφαίο παίκτη τους για το υπόλοιπο της σεζόν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Σερβία, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ.

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με την Πορτογαλία. Ο αρχηγός των Σέρβων τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε άλλο ματς στο Ευρωμπάσκετ, όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα για την ομάδα του Πέσιτς, καθώς ο 33χρονος άσος ήταν ιδιαίτερα πολύτιμος στα μέχρι τώρα παιχνίδια της διοργάνωσης.

