Ζντοβτς: «Δείξαμε χαρακτήρα κόντρα στη Βιλερμπάν»

Ο προπονητής του Δικεφάλου σχολίασε την φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Βιλερμπάν

Την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών του και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα, εξέφρασε ο coach Jure Zdovc, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ mateco με την LDLC Asvel στη Γαλλία.

«Νομίζω ότι παίξαμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είχε αρκετή ζέστη και για αυτό τον λόγο ίσως να χάσαμε κάποιες κατοχές. Είχαμε 20 λάθη και ήταν πραγματικά δύσκολο να ντριμπλάρουμε ή να σουτάρουμε την μπάλα. Ήταν το ίδιο όμως και για τις δύο ομάδες. Στην πραγματικότητα παίξαμε απέναντι σε μία πολύ δυναμική ομάδα. Είναι πολύ καλό μάθημα για μας. Είναι πολύ δυνατοί και αθλητικοί σωματικά. Είχαμε προβλήματα στην οργάνωση της επίθεσής μας. Αλλά είναι το πρώτο μας παιχνίδι και η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Ήμασταν πίσω 12-13 πόντους, ξαναγυρίσαμε στο ματς και είχαμε μερικά ανοιχτά σουτ στο τέλος για να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν καλά, αλλά θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ξανά, για να δούμε που πρέπει να βελτιωθούμε και σίγουρα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε», ανέφερε αρχικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco και πρόσθεσε…

«Είμαι πάντα αισιόδοξος. Αυτό δεν αμφισβητείται, αλλά ακόμη δεν «νιώθω» την ομάδα. Ακόμη κι εγώ μαθαίνω την ομάδα, τι μπορούν να κάνουν, ποιον μπορώ να εμπιστευτώ. Είναι η επικοινωνία, ο χαρακτήρας των παικτών, πως αντιδρούν σε δύσκολες συνθήκες και σε κρίσιμες στιγμές. Είναι πολλές ακόμη οι ερωτήσεις που έχω. Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για να απαντηθούν όλα αυτά, αλλά πρέπει να πω πως είμαι ευχαριστημένος . Και φυσικά, εμείς επιλέξαμε αυτούς τους παίκτες και αυτοί οι παίκτες είναι οι καλύτεροι».