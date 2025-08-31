Ο Φρανσίσκο απολογήθηκε για την unfair κίνηση απέναντι στον Ντόντσιτς

Ο Γάλλος γκαρντ ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του που προκάλεσε μεγάλη ένταση στο φινάλε της αναμέτρηση των «τρικολόρ» με την Σλοβενία.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 101-92 ο Φρανσίσκο αποφάσισε να βάλει φωτιά στο παιχνίδι, καθώς παρά το γεγονός πως οι Σλοβένοι δεν έπαιζαν άμυνα αποφάσισε να σκοράρει ανενόχλητος με λέι-απ, ενώ προηγουμένως ο Ντόντσιτς του είχε δώσει το χέρι.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στους Σλοβένους, που ζήτησαν τον λόγο από τον Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση, χωρίς πάντως να ξεφύγει η κατάσταση μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Ο Γάλλος γκαρντ μετά το τέλος του αγώνα, απολογήθηκε για την κίνησή του, αναφέροντας: «Ζήτησα συγγνώμη. Πήγα να δώσω τα χέρια και να πάω στο λέι απ όπως είπα στον Λούκα. Το μόνο πράγμα που πραγματικά μετανιώνω είναι η απλή χειραψία.

Έπρεπε να του είχα πει, "Όχι, παίξε άμυνα", επειδή οι διαφορές μετράνε. Ξέρετε, έχουμε διαφορά πόντων, η οποία είναι πολύ σημαντική στο Ευρωμπάσκετ, και γι' αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Στο τέλος της ημέρας, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, αλλά αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και απλώς πρέπει να προχωρήσω».