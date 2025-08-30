Η Πολωνία σε ματς θρίλερ κέρδισε το Ισραήλ (66-64) με απο μηχανής θεό τον Τζόρνταν Λόιντ (27π.). Μοιραίος στο φινάλε ο Αβντίγια με χαμένο σουτ.

Ματσάρα στο Κατόβιτσε με νικήτρια την οικοδέσποινα Πολωνία. Το σύνολο του Μίλισιτς επικράτησε σε παιχνίδι θρίλερ του Ισραήλ με 66-64 και έκανε το 2/2 στο τουρνουά.

Η ομάδα του Μπέιτ Χαράμι γνώρισε την πρώτη της ήττα πέφτοντας στο 1-1 σε ένα παιχνίδι με άμεσο «ελληνικό» ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται μια από τις ομάδες να τεθούν αντιμέτωποι με την Ελλάδα σε περίπτωση που η «γαλανόλευκη» κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Για τους νικητές ο νατουραλιζέ Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο ήρωας της αναμέτρησης, καθώς με δικό τους καλάθι 13'' πριν το τέλος υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του. Ο άσος της Μονακό μέτρησε 27 πόντους με 10/17 σουτ, με τον Πονίτκα να κάνει ένα γεμάτο double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Αβντίγια έκανε ότι μπορούσε για το Ισραήλ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Γκινάτ και Κάρινγκτον να προσθέτουν από 10π. έκαστος.

Δυναμικό ξεκίνημα και προβάδισμα για την Πολωνία που επέβαλε τον ρυθμό της

Ιδανικά εκκίνησε την αναμέτρηση η Πολωνία, η οποία παίρνοντας ώθηση από τον κόσμο της πήρε αέρα 8π. (10-2 στο 3’), με τον Λόιντ να βρίσκει νωρίς ρυθμό σκοράροντας ήδη 4π. Αβντίγια και Σόρκιν ανέλαβαν δράση για το Ισραήλ, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (12-12 στο 6’), ανεβάζοντας την ένταση στην άμυνα τους. Οι παίκτες του Μίλισιτς έτρεξαν ένα σερί 7-0 για να αποκτήσουν και πάλι αέρα 7π. (19-12 στο 8’), με τον Τίμορ να μειώνει στο φινάλε του δεκαλέπτου σε 19-14 με 2/2β. και τους Πολωνούς να πατούν καλύτερα στο παρκέ.

Κυρίαρχη η Πολωνία πήρε διψήφια διαφορά με τρομερό Λόιντ

«Εξωφρενικά» άστοχες ήταν οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με το επιμέρους σκορ στα πρώτα τρία λεπτά της περιόδου να είναι 2-0 (21-14 στο 13’). Το Ισραήλ έμεινε χωρίς πόντο για περισσότερο από 5΄, με τον Γκινάτ να σπάει το «ρόδι με 2/2β. για το 21-16 στο 15’. Ο Λόιντ έγινε ο πρώτος διψήφιος για την Πολωνία (10π.) για το 24-16, με τον Γκινάτ να δίνει λύσεις από μακριά για την ομάδα του (26-22 στο 16’). Οι παίκτες του Μίλισιτς ήταν εμφανώς ανώτερη στο παρκέ, μεγάλωσαν την διαφορά στο +8 (30-22 στο 18’), ενώ ο Πλούτα έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (+10, 32-22). Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τους οικοδεσπότες στο +11 (37-26), με την Πολωνία να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης .

Σόου Αβντίγια, μπλακ-άουτ οι Πολωνοί και μπροστά το Ισραήλ

Με τρίποντο του Πλούτα μπήκε στο δεύτερο μέρος η Πολωνία (40-26), με τον Αβντίγια να απαντά με το ίδιο νόμισμα (40-29). Ο Σόρκιν με 4 συνεχόμενους πόντους ροκάνισε την διαφορά στο -5 (40-35 στο 22’), με τους Ισραηλινούς να τρέχουν ένα γρήγορο 9-0 σερί. Πονίτκα και Σοκολόφκσι ανέλαβαν δράση για το 45-37 στο 24’, με τους Σόρκιν και Μάνταρ να μειώνουν σε 45-40, σε μια περίοδο που πρωταγωνιστούσαν οι δυο άμυνες. O Aβντίγια με ένα απίθανο προσωπικό σερί 9-0 έδωσε για πρώτη φορά τα ηνία του σκορ στην ομάδα του (48-49 στο 28’), με την ομάδα του Μπέιτ Χαράμι να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +3 (48-51), την στιγμή που οι Πολωνοί έπαθαν μπλακ-άουτ.

Ήρωας ο Λόιντ, μοιραίος ο Αβντίγια και 2/2 για την Πολωνία

Φουριόζα μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο η Πολωνία και με γρήγορο 5-0 σερί πήρε ξανά τα ηνία του σκορ (53-51), με τον Κάρινγκτον να ισοφαρίζει άμεσα σε 53-53. Λόιντ και Σοκολόφσκι διαμόρφωσαν το 59-55, με τον Μάνταρ να απαντά με τρίποντο για το 59-58, σε ένα ματς μια σου και μια μου. Ο Κάριγκτον έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα του για το 59-60, με τον Λόιντ να δίνει σκορ για τους Πολωνούς από μακριά (62-61 στο 37') σε μια πραγματική ματσάρα. Σόρκιν και Λόιντ έκαναν αμφότεροι λάθη με 1:22 να μένει για το φινάλε, με τον Κάρινγκτον να σκοράρει για τρεις από την γωνία για το 62-64 και τον Λόιντ να ισοφαρίζει σε λει-απ για το 64-64. Ο Αβντίγια αστόχησε σε τρίποντο, με τον Λόιντ να γράφει με φόλοου το 66-64, με 13'' να μένουν για το φινάλε. Ο Αβντίγια ανέλαβε την τελευταία επίθεση, με τον Ισραηλινό να αστοχεί και την Πολωνία να κάνει το 2/2 στο τουρνουά (66-64).

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 37-26, 48-51, 66-64.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!