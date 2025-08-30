Απολογήθηκε ο Πετρούσεφ: «Συγγνώμη, δεν θα επαναληφθεί»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ με δήλωσή του απολογήθηκε για την αντιαθλητική του ενέργεια στο παιχνίδι της Σερβίας κόντρα στην Πορτογαλία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Φάνηκε πολύ άσχημο, θα ήθελα με την ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή μας. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και όλα.

Αν και ανταπέδωσα το χτύπημα μηχανικά, δεν πρέπει να επιτρέπω στον εαυτό μου να αντιδρά έτσι. Προσπάθησα να ανακτήσω την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών μου σήμερα με το παιχνίδι και την ενέργειά μου.

Θα συνεχίσω έτσι και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!