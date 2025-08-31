Κρίσιμο παιχνίδι για την πρωτιά του ομίλου κόντρα στην Γεωργία η Εθνική

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία για την 3η αγωνιστική του ομίλου (15:00), στο παιχνίδι που θα κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Εθνική μας ομάδα έκανε το απόγευμα του Σαββάτου το 2/2 επικρατώντας εύκολα της Κύπρος στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανού» και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στον όμιλο.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής την Γεωργία (15:00) για την 3η αγωνιστική του ομίλου, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Όσον αφορά την αντίπαλο μας, η ομάδα του Τζίκιτς γνώρισε την πρώτη της ήττα από την Ιταλία, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της απέναντι στην Ισπανία, με τους Γεωργιανούς να θέλουν τη νίκη που θα τους βάλει στο κόλπο για την πρωτιά στον όμιλο.

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία - Ιταλία (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 2-0 Ισπανία 1-1 Ιταλία 1-1 Γεωργία 1-1 Βοσνία 1-1 Κύπρος 0-2

