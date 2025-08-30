Ντόρσεϊ: «Έτοιμοι πνευματικά κόντρα στη Γεωργία, παίζει ρόλο η ενέργεια»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στην ενέργεια των παικτών στο Eurobasket και στο επόμενο παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στη Γεωργία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο γκαρντ της Εθνικής είπε μετά τη νίκη επί της Κύπρου:

«Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε το 2-0, αλλά το αυριανό παιχνίδι έρχεται γρήγορα και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά, θα πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, η Γεωργία είναι ομάδα που έχει και μέγεθος και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Θα έχουμε ενέργεια γιατί ξεκουράστηκαν και παίκτες σήμερα. Θα δούμε βίντεο, γιατί στα συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο η ενέργεια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Προσωπικά δεν ήμουν εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι όπως έπρεπε, αλλά σήμερα βρήκα ρυθμό. Ήμασταν καλοί στα δύο πρώτα παιχνίδια και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στα επόμενα».

