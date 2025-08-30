Το unfair του Φρανσίσκο που έφερε ένταση στο φινάλε του Γαλλία - Σλοβενία (vid)

Ο Σίλβεν Φρανσίσκο με μια unfair ενέργεια προκάλεσε ένταση στο φινάλε του Γαλλία - Σλοβενία

Δεν ολοκληρώθηκε ήρεμα η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σλοβενία για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 101-92 ο Φρανσίσκο αποφάσισε να βάλει φωτιά στο παιχνίδι, καθώς παρά το γεγονός πως οι Σλοβένοι δεν έπαιζαν άμυνα αποφάσισε να σκοράρει ανενόχλητος με λέι-απ, κάτι που όπως ήταν λογικό εκνεύρισε τους παίκτες του Σέκουλιτς. Οι ίδιοι του ζήτησαν τον λόγο και υπήρξε ένταση, ενώ πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων. Φρανσίσκο και Χρόβατ δέχθηκαν τεχνικές ποινές, ενώ αποβλήθηκαν και οι Ιφί και Κράμπει, αφού μπήκαν στο παρκέ ενώ ήταν στον πάγκο, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.