Σπανούλης: «Ιστορικό ματς που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος - Στο πλάνο μας να ξεκουραστεί ο Γιάννης»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του ματς αλλά και στην απόφαση να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Στο μυαλό μου δεν υπάρχουν 10οι-12οι παίκτες. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι θα χρειαστούν. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε το μπάσκετ μας, σεβαστήκαμε την αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό ματς, που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος. Κάτι πρωτόγνωρο. Είδαμε αρκετά πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά».

Για το αν ήταν στο πλάνο της ομάδας το να ξεκουραστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ακριβώς, ναι. Ήταν μέσα στο πλάνο μας. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία».