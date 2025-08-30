Tρελάθηκε ο Σενγκέλια: Έβρισε και τους τρεις διαιτητές και αποβλήθηκε

Έξαλλος ήταν ο Τόκο Σενγκέλια με τους διαιτητές, με τον Γεωργιανό να βρίζει και τους τρεις ρέφερι, οι οποίοι τον απέβαλαν με ντισκαλιφιέ.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Γεωργίας με την Ιταλία έγινε ο Τόκο Σενγκέλια. Ο νυν παίκτης της Μπαρτσελόνα έγινε έξαλλος με τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Γεωργιανό να βρίζει και τους τρεις ρέφερι, οι οποίοι τον απέβαλαν τελικά με ντισκαλιφιέ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σενγκέλια και η Γεωργία αντιμετωπίζουν την Κυριακή (31/08, 15:00) την Εθνική μας για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Σε 21:16 λεπτά συμμετοχής είχε 0 πόντους με 0/8 σουτ (0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα), κατέγραψε 3 ριμπάουντ, 5 φάουλ και μόλις 1 ασίστ, κλείνοντας το ματς με -9 στο σύστημα αξιολόγησης.

Παράλληλα ο Γκόγκα Μπιτάτζε έπειτα από φάουλ που του χρέωσαν έκανε χειρονομία προς τους διαιτητές, πώς έχουν πάρει λεφτά.

