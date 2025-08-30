Διέλυσε την Τσεχία η Εσθονία και έκανε... σεφτέ στις νίκες

Η Εσθονία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αποδιοργανωμένη Τσεχία, επικράτησε με 89-75 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση με κορυφαίο τον Κουλαμάε (16π. 7ρ. 7ασ.)

Την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση πανηγύρισε η Εσθονία, η οποία έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνιση, κέρδισε την Τσεχία με 89-75 και έδειξε πως μπορεί να περάσει ως 4η στον όμιλο.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Πέντερσεν ανέβηκε στο 1-2, ενώ οι Τσέχοι έπεσαν στο 0-3 και βρίσκονται μια ανάσα από τον αποκλεισμό τους από το Eurobasket.

Για τους νικητές ο Κουλαμάε ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους. 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Ντρελ να μετρά 15 πόντους με 4 ασίστ. Διψήφια εμφάνιση από τους Τζεσάρ (10π.), Κόνοκτσουκ (10π.) και Τρέιερ (10π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Ζίντεκ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, με τον Πέτερκα να συμπληρώνει 13 πόντους.

Καταιγιστικοί οι Εσθονοί πήραν διψήφιο προβάδισμα, υπό διάλυση Τσεχία

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την Εσθονία, η οποία κατόρθωσε να πάρει αέρα 5π. (5-10 στο 4'), με τον Ραιέστε να κάνει πολύ καλή δουλειά και στις δυο πλευρές του παρκέ. Η Τσεχία στηριζόταν στον Κρέιτσι, που έδωσε λύσεις επιθετικά για το 10-14 στο 7', ωστόσο ήταν φανερό πως η ομάδα του Πέντερσεν έμοιαζε να πατά καλύτερα στο παρκέ, παίζοντας με αυτοπεποίθηση. Κόνουκτσουκ και Κουλαμάε κινούσαν τα νήματα για τους τυπικά φιλοξενούμενους της αναμέτρησης, με τους Εσθονούς να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (19-23).

Με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου η Εσθονία μεγάλωσε για πρώτη φορά την διαφορά της στο +8 (19-27), με τον Κριέτσι να είναι ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η Tσεχία, η οποία δεν έβγαζε ενέργεια στην άμυνα. Ο Τρέιερ έκανε ζημιά από τα 6.75μ. για την ομάδα του Πέντερσεν, η οποία απέκτησε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση (34-44 στο 17'), ούσα το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι. Οι Εσθονοί είχαν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους, κλείνοντας το ημίχρονο στο +18 (38-56) με ένα επιμέρους 31-17 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Άνετη και ωραία η Εσθoνία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket

Η Εσθονία είχε βάλει τις βάσεις για την πρώτη της νίκη στο τουρνουά, απέναντι στην Τσεχία που έδειχνε να παραπαίει. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η διαφορά ξεπέρασε τους 20π. (38-60 στο 22'), με την ομάδα του Οκάμπο να έχεο σχεδόν παρατήσει την αναμέτρηση και την Εσθονία να κάνει ότι θέλει στο παρκέ. Η διαφορά άγγιξε τους 30π. (-29, 42-71 στο 26'), με την Τσεχία να βγάζει μια αντίδραση μειώνοντας σε 50-73. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Εσθονούς στο +23 (54-77), οι οποίοι είχαν βάλει σημαντικές βάσεις για την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η Εσθονία είχε σχεδόν «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, με την εικόνα της Τσεχίας να μην παραπέμπει σε δουλεμένη ομάδα. Ο Ζίντεκ με δυο συνεχόμενα τρίποντα έριξε την διαφορά κάτω από τους 20π. ύστερα από αρκετή ώρα (-18, 60-78 στο 33'), ενώ ο Κίζλινκ με νέο σουτ από μακριά έγραψε το 66-81 στο 34', με τους Εσθονούς να έχουν ρίξει τον ρυθμό, έχοντας χαλαρώσει αισθητά. Το τελικό σκορ (75-89) φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης με την ομάδα του Πέντερσεν να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις, παίρνοντας την πρώτη της νίκη, την στιγμή που η Τσεχία είναι με μια ανάσα εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 38-56, 54-77, 75-89.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

