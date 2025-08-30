Εθνική: Χωρίς Γιάννη κόντρα στην Κύπρο!

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί η Εθνική στην αναμέτρηση κόντρα στην Κύπρο. Αποστολή στη Λεμεσό.

Ο «Greek Freak» δεν θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο για την 2η αγωνιστική του Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός 12άδας από τον Βασίλη Σπανούλη.

Έτσι η Εθνική θα στερηθεί των υπηρεσιών του μεγάλου της αστέρα, που δεν θα αγωνιστεί στην ιστορική αναμέτρηση απέναντι στην Κύπρο.

