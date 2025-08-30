MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανακοίνωσε τον Εχόντας η Άλμπα Βερολίνου (pic)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Άλμπα Βερολίνου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαρτίνας Εχόντας.

Ο Μαρτίνας Εχόντας ήταν στο ραντάρ της ΑΕκ, ωστόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γερμανία, καθώς η Άλμπα Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μανίσα και είχε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ανακοίνωσε τον Εχόντας η Άλμπα Βερολίνου (pic)