Το εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ του Σρέντερ κόντρα στην Λιθουανία (vid)

Ο Ντένις Σρέντερ πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι απέναντι στην Λιθουανία και κατάφερε να κερδίσει και το φάουλ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γερμανία με τη Λιθουανία ο Ντένις Σρέντερ κατάφερε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι.

Ο Γερμανός γκαρντ κατάφερε να ευστοχήσει μετά από την επαφή με τον αντίπαλό του καθώς έπεφτε και πανηγύρισε με χαρακτηριστικό τρόπο, δείχνοντας πως μετράει το καλάθι.

Δείτε το βίντεο: