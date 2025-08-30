Το εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ του Σρέντερ κόντρα στην Λιθουανία (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γερμανία με τη Λιθουανία ο Ντένις Σρέντερ κατάφερε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι.
Ο Γερμανός γκαρντ κατάφερε να ευστοχήσει μετά από την επαφή με τον αντίπαλό του καθώς έπεφτε και πανηγύρισε με χαρακτηριστικό τρόπο, δείχνοντας πως μετράει το καλάθι.
Δείτε το βίντεο:
