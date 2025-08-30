Χουάντσο: «Δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις την Ισπανία από κάποιο τουρνουά»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του τόνισε πως πιστεύει στο σύνολο της Ισπανίας και ότι κανείς δεν μπορεί να την ξεγράψει από την διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Πραγματικά εμπιστεύομαι αυτό το γκρουπ των παικτών. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα, ούτε η πιο ταλαντούχα, αλλά πρέπει να είμαστε η ομάδα που προσπαθεί περισσότερο, αυτή που παλεύει περισσότερο, αυτή που έχει την περισσότερη ομαδικότητα στο γήπεδο.

Δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις την Ισπανία από κανένα τουρνουά. Το έχουμε αποδείξει τόσες πολλές φορές. Έχουμε τόσα πολλά πρωταθλήματα. Έχω συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Ευρωμπάσκετ όταν δεν ήμασταν το φαβορί. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Πάντα εμπιστευόμασταν τους εαυτούς μας. Σε ένα παιχνίδι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτό είναι ένα ομαδικό άθλημα και ποτέ δεν μπορείς να μας διαγράψεις.

Έχει ήδη κερδίσει τέσσερις φορές (σ.σ. αναφέρεται στον Σκαριόλο). Ξέρει πώς να κερδίζει, απλώς πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Είναι ένας από τους καλύτερους ηγέτες. Ξέρει πώς να το κάνει. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την κληρονομιά που αφήνει με καλό τρόπο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!