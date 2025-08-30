Πέσιτς για Πετρούσεφ: «Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και τον εαυτό του;»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς καταδίκασε την συμπεριφορά του Φίλιπ Πετρούσεφ στο παιχνίδι της Σερβίας με την Πορτογαλία.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ έριξε μπουνιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο στο ματς της Σερβίας με την Πορτογαλία και αφού οι διαιτητές πήγαν στο instant replay τον απέβαλαν με ντισκαλιφιέ.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς καταδίκασε την συμπεριφορά του παίκτη του, τονίζοντας πως δεν επιτρέπει να τέτοιες κινήσεις όσο είναι προπονητής.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Σχολιάζω μόνο γεγονότα στο μπάσκετ. Και αυτό δεν είναι μπάσκετ - είναι θέμα πειθαρχίας! Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και για τον εαυτό του; Ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό όσο είμαι εγώ προπονητής. Απαγορεύεται! Θα τον συγχωρήσω, γιατί μπορεί να συμβεί, αλλά ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν πρέπει να προκαλεί τέτοια περιστατικά. Ελπίζουμε ότι ο Φίλιπ έμαθε κάτι από αυτό. Και θα μάθει!».

