Όσμαν: «Σχεδιάσαμε κάτι για το triple-double του Σενγκούν αλλά μετά ήρθε η αλλαγή»

Ο Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Τούρκοι είχαν ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για το triple-double του Σενγκούν, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει την Τσεχία, με τον Άλπερεν Σενγκούν να... αγγίζει το triple-double. Ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς χρειαζόταν μία ασίστ για να το καταφέρει, αλλά τελικά βγήκε από το παρκέ και δεν «έγραψε» ιστορία.

Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε στο «Eurohoops» και ανέφερε πως στην Τουρκία είχαν ετοιμάσει κάτι για αυτή τη στιγμή, όμως τότε έγινε η αλλαγή και τους χάλασε τα σχέδια. «Νομίζω θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Έπαιξε τρομερά. Το συζητήσαμε στα τελευταία 3-4 λεπτά. Σχεδιάσαμε κάτι αλλά μετά έγινε η αλλαγή. Δεν το κατάφερε σε αυτό το ματς αλλά θα το καταφέρει στο επόμενο, δεν έχουμε αμφιβολίες» είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

