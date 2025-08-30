Παναθηναϊκός: «Εξασφαλίστε τη θέση σας για το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν» (pic)

Με έναν μήνα να απομένει για την έναρξη της Euroleague, ο Παναθηναϊκός AKTOR κάλεσε τον κόσμο να κλείσει τη θέση του για το πρώτο εντός έδρας ματς.

Η νέα σεζόν πλησιάζει, καθώς απομένει μόλις ένας μήνας για την έναρξη της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή του κάλεσε τον κόσμο να κλείσει τα εισιτήριά του για το πρώτο εντός έδρας αγώνα στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ρυθμίστε τα ρολόγια σας και ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε το πράσινο πνεύμα! Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!

Link: 4gcaz.app.link/tickets».