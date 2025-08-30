Παναθηναϊκός: «Εξασφαλίστε τη θέση σας για το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν» (pic)

Η νέα σεζόν πλησιάζει, καθώς απομένει μόλις ένας μήνας για την έναρξη της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή του κάλεσε τον κόσμο να κλείσει τα εισιτήριά του για το πρώτο εντός έδρας αγώνα στην διοργάνωση.
Θυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«1 μήνας απομένει για την εναρκτήρια βραδιά της Euroleague
Η τελική φάση ξεκινάει και έχετε ακόμα χρόνο να εξασφαλίσετε τη θέση σας για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της σεζόν!
Ρυθμίστε τα ρολόγια σας και ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε το πράσινο πνεύμα! Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!
Link: 4gcaz.app.link/tickets».
𝟏 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 ⏳🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 30, 2025
The final turn begins and you still have time to secure your spot for the first home game of the season!
Set your clocks and get ready to unleash the green spirit! ☘️
Book your tickets NOW!… pic.twitter.com/qrkboKHTLo