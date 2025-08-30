Την... γλίτωσε με χρηματικό πρόστιμο ο Πετρούσεφ

Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ τιμωρήθηκε τελικά με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για την αψυχολόγητη ενέργειά του να ρίξει γροθιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία.

Ο Πετρούσεφ αποβλήθηκε από τους διαιτητές για το βίαιο χτύπημά του και υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα των Σέρβων κόντρα στην Λετονία.

Τελικά, η πειθαρχική επιτροπή της FIBA, αφού εξέτασε την φάση και μετά από συνεδρίαση, αποφάσισε να τιμωρήσει τον Πετρούσεφ με χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Στον Πετρούσεφ επιβλήθηκε και ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή για την επόμενη τριετία, κάτι που σημαίνει ότι αν επαναλάβει ανάλογο περιστατικό τότε θα τιμωρηθεί αυτόματα με ποινή μια αγωνιστικής.

Έτσι, ο φόργουορντ/σέντερ των «Πλάβι», γλίτωσε την τιμωρία μιας αγωνιστικής και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρησης της Σερβίας με την Λετονία.