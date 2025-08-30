Λόιντ για το ρεκόρ του: «Δεν το ήξερα, πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν παίξει στο Eurobasket»

Χρειάστηκε μόνο ένα παιχνίδι με την Πολωνία για να μπει στην ιστορία ο Τζόρνταν Λόιντ, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε για το ρεκόρ που σημείωσε.

Οι 32 πόντοι του νατουραλιζέ γκαρντ, με 7/8 σουτ τρίποντα, στη νίκη της Πολωνίας στον εναρκτήριο αγώνα εναντίον της Σλοβενίας είναι η τέταρτη υψηλότερη επίδοση που έχει καταφέρει ποτέ ένας παίκτης στο ντεμπούτο του στο Ευρωμπάσκετ.

«Δεν το ήξερα αυτό. Υποθέτω ότι είναι κάπως τρελό, πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν περάσει και έχουν παίξει σε αυτό το τουρνουά», παραδέχτηκε ο Λόιντ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο Λόιντ πέτυχε μάλιστα το κατόρθωμά του εναντίον του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος τελείωσε με 34 πόντους, 9 ασίστ και 5 κλεψίματα σε έναν αγώνα που κατέληξε, όμως, σε ήττα.

«Ήταν πολύ ωραίο να βρίσκομαι στο παρκέ μαζί του. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ως παίκτης που είναι αντίπαλός του, το χρησιμοποιείς ως ενέργεια. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι σε αυτόν και ως ομάδα, το χρησιμοποιήσαμε ως κίνητρο», σημείωσε.