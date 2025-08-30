Η Λιθουανία έσπασε τα κοντέρ κόντρα στο Μαυροβούνιο

Η Λιθουανία έγινε η πρώτη ομάδα που μοίρασε 35 ασίστ σε αγώνα Ευρωμπάσκετ από το 1995.

Η ομάδα του Γιόνας Βαλανσιούνας σημείωσε νέο ρεκόρ ασίστ σε FIBA EuroBasket, μοιράζοντας 35 στη νίκη της με 94-63 επί του Μαυροβουνίου.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις είχε τις 12 από αυτές σε ένα εντυπωσιακό double-double για την ομάδα του, η οποία έσπασε το ρεκόρ από το 1995, από τότε άρχισε να γίνεται η συλλογή των δεδομένων.

Αυτό το ρεκόρ έρχεται αμέσως μετά το επίτευγμα της Λιθουανία με τα 57 ριμπάουντ στη νίκη του πρώτου αγώνα τους εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι ομάδες με τις περισσότερες ασίστ σε έναν αγώνα μετά το 1995:

1. Λιθουανία - Μαυροβούνιο 2025 35

2. Γιουγκοσλαβία - Εσθονία 2001 33

3. Σερβία - Εσθονία 2025 32

= Γαλλία - Πολωνία 2022 32

= Σερβία - Ισλανδία 2015 32

= Λιθουανία - Ρωσία 1999 32

= Τσεχία - Ελλάδα 2022 32