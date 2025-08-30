Νέο πρόβλημα στην Σερβία: Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας σε Πετρούσεφ μετά την αποβολή στο ματς με Πορτογαλία!

Μετά τον τραυματισμό του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, προέκυψε νέο πρόβλημα για τους Σέρβους, αυτή τη φορά με τον Φίλιπ Πετρούσεφ, που αποβλήθηκε για αντιαθλητικό φάουλ στο ματς με την Πορτογαλία.

Ο φόργουορντ/σέντερ των Σέρβων στο 5:48 του πρώτου δεκαλέπτου, έριξε γροθιά στον Ντιόγκο Μπρίτο, με τους διαιτητές αρχικά να δίνουν αντιαθλητικό φάουλ και μετά την εξέταση της φάσης στο video αναβάθμισαν την απόφασή τους και απέβαλλαν τον Πετρούσεφ.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον σύμβουλο διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, ο Πετρούσεφ αντιμετωπίζει κίνδυνο μεγαλύτερης τιμωρίας, ακόμη και αποκλεισμού από επόμενο ή επόμενους αγώνες της Σερβίας, δεδομένης της βιαιότητας της κίνησης του Σέρβου φόργουορντ/σέντερ.

Η φάση με την μπουνιά του Πετρούσεφ θα εξεταστεί από την πειθαρχική επιτροπή της FIBA, που θα αποφασίσει αν θα τιμωρήσει με επιπλέον αγωνιστική τον 26χρονο καλαθοσφαιριστή ή αν θα του επιβληθεί παρατήρηση και χρηματικό πρόστιμο.