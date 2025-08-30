Πανόραμα Eurobasket: Άνετα το 2/2 η Ελλάδα - Σφράγισαν τις προκρίσεις τέσσερις ομάδες

Η Ελλάδα κέρδισε εύκολα την Κύπρο για το 2/2 στον όμιλό της. Προκρίθηκαν ήδη στους «16» του Eurobasket οι Σερβία, Τουρκία, Γερμανία και Φινλανδία κάνοντας το 3/3.

Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάσταση στους τέσσερις ομίλους του Eurobasket και τη συνέχεια ως τον τελικό.

Υπενθυμίζεται πως στη φάση των «16» προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης κάθε ομίλου και εκεί οι ομάδες των ομίλων Α-Β και C-D κοντράρονται «χιαστί» σε αγώνες νοκ άουτ.

ROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία -Τσεχία (21:15)

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 3-0* Σερβία 3-0* Λετονία 1-2 Εσθονία 1-2 Πορτογαλία 1-2 Τσεχία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 3-0* Φινλανδία 3-0* Λιθουανία 2-1 Σουηδία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 0-3 Μαυροβούνιο 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία - Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος - (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 2-0 Ισπανία 1-1 Ιταλία 1-1 Γεωργία 1-1 Βοσνία 1-1 Κύπρος 0-2

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 2-0 Πολωνία 2-0 Ισραήλ 1-1 Βέλγιο 1-1 Σλοβενία 0-2 Ισλανδία 0-2

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 - Α3

2. Α1 - Β4

3. Β1 - Α4

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλος Τελικός (21:00)

