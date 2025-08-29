Ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ με την 43άρα ο Μάρκανεν

Ο Λάουρι Μάρκανεν σταμάτησε στους 43 πόντους κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και ισοφάρισε το προσωπικό ρεκόρ στο Eurobasket.

Ο αστέρας των Τζαζ ήταν διαστημικός στην αναμέτρησης απέναντι στους Βρετανούς και τελείωσε το ματς με 43 πόντους, ισοφαρίζοντας το δικό του ρεκόρ από το 2022.

Ο Μάρκανεν είχε πετύχει πάλι 43άρα κόντρα στην Κροατία και θα μπορούσε να σπάσει το ρεκόρ του, αλλά ο Λάσι Τουόβι τον τράβηξε στον πάγκο στο 33'.

Η σχετική λίστα:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!