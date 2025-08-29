Αποβλήθηκε ο Πετρούσεφ, έριξε μπουνιά σε αντίπαλο στο στήθος! (vid)

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Πορτογαλία, με τον 25χρονο ψηλό να αποβάλλεται για μπουνιά στο στήθος του Μπρίτο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής με το... καλημέρα της αναμέτρησης έγινε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, με τον Σέρβο να προλαβαίνει να αγωνίζεται μόλις 4' στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος ψηλός έριξε μπουνιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο instant replay, προκειμένου να δουν ξανά την φάση και να αποβάλουν με ντισκαλιφιέ τον Πετρούσεφ.

Δείτε την φάση με το χτύπημα του Πετρούσεφ στον Μπρίτο:

