Eurobasket: Για το 2/2 κόντρα στην Κύπρο η Ελλάδα

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται και η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί με την Κύπρο για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία με 75-66, η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί με την Κύπρο, η οποία ηττήθηκε με 91-64 από την Βοσνία στο πρώτο της ματς στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Βέβαια, αυτό δεν είναι το μόνο ματς της ημέρας. Άλλα έντεκα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν, με το πρόγραμμα να είναι... γεμάτο μπάσκετ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:30 Λιθουανία-Γερμανία

14:45 Τσεχία-Εσθονία

15:00 Ιταλία-Γεωργία

15:00 Ισλανδία-Βέλγιο

16:30 Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία

18:00 Λετονία-Σερβία

18:00 Γαλλία-Σλοβενία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία

21:15 Τουρκία-Πορτογαλία

21:30 Ισπανία-Βοσνία

21:30 Πολωνία-Ισραήλ

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!