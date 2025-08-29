Παναγιωτόπουλος: «Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα»

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, στις δηλώσεις του πριν το ματς της Ελλάδας με την Κύπρο στάθηκε στη νοοτροπία των παικτών της Εθνικής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνδυάζουμε τη βελτίωση με τη νίκη. Αυτό χαρακτηρίζει μια καλή ομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, πολλές φορές ο αντίπαλος είναι μέσα σου και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και ο κόουτς με το σταφ θα αποφασίσουν, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι νωρίς την Κυριακή. Ο στόχος είναι να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα που κάναμε λάθος στην πρεμιέρα με την Ιταλία».

Πρέπει να διορθώσουμε πράγματα όπως να τρέξουμε περισσότερο στο fast break. Η αμυντική μας προσήλωση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αυτό πρέπει να το μετουσιώσουμε σε κάποια εύκολα καλάθια, κάτι που θα δημιουργήσει και μια άλλη δυναμική σε όλη την ομάδα. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε στοχεύσει. Για να γίνει αυτό πέρα από την άμυνα χρειάζεσαι τα ριμπάουντ, χρειάζεσαι τακτική προσήλωση που είχαμε χθες, πολλά πράγματα που μέρα με τη μέρα τα βάζουμε κάτω, τα βλέπουμε στο βίντεο, γιατί δεν υπάρχει προπονητικός χρόνος, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι.

Όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ανάλογα του τι σου δίνει η αντίπαλη άμυνα, μπορείς αυτόματα να δημιουργήσει τις καταστάσεις που πρέπει. Άλλες ομάδες μπορεί να δώσουν βοήθειες, άλλες όχι, είναι ανάλογα με την τακτική που ακολουθούν. Το θέμα είναι να έχεις το πλάνο και να είσαι ευέλικτος, πέρα από αυτό που έχεις προετοιμάσει, ώστε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για να έχεις τις καλύτερες επιλογές.

Οι κατοχές μπορεί να είχαν διαφορά, αλλά ήταν περισσότερο από τα λάθη παρά από τα ριμπάουντ. Τα 12 χαμένα ριμπάουντ είναι ένα μεγάλο νούμερο, δεν επιτρέπεται για μια ομάδα που θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω στη διοργάνωση. Έχουμε εστιάσει εκεί, τα παιδιά χθες έδωσαν το 1.000%, αλλά πολλές φορές έχει να κάνει με την άμυνα που παίζεις, αν θα παίξεις με αλλαγές ή όχι. Παίζει και ο αντίπαλος, έχει και ο άλλος κάποια ποιότητα. Τα παιδιά ήταν χθες εξαιρετικά, συμμέτοχοι στην προσπάθεια και πιστεύω πως θα βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι.

Αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιωνόμαστε. Οι καλές ομάδες είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκεια του τουρνουά, γιατί είναι ένα μεγάλο τουρνουά, σχεδόν 20 μέρες. Αν χθες παίξαμε 20-25 λεπτά καλά, θέλουμε στο επόμενο ματς να είναι 28, στο επόμενο 30 και στα νοκ άουτ να είμαστε κοντά στα 40 λεπτά.

Είναι ευλογία για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Ζήσαμε χθες μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είναι πολύ σημαντικό. Νιώθουμε όλοι μια περηφάνια όταν εκπροσωπούμε την Ελλάδα, πόσω μάλλον αύριο που θα αντιμετωπίσουμε σε εισαγωγικά την Κύπρο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Κύπριους και τους Έλληνες φιλάθλους να κάνουν αυτό το παιχνίδι μια γιορτή και στο τέλος του αγώνα να είμαστε όλοι μαζί».

