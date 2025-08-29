Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Βίκο Ιωαννίνων

Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν έδωσε το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βίκο Ιωαννίνων.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνει το Περιστέρι το Σάββατο (30/8, 13:15) με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων, που αγωνίζεται στην Elite League, στα Γιάννενα όπου ολοκληρώνεται με αυτό τον τρόπο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι «κυανοκίτρινοι» δούλεψαν σκληρά όλη την εβδομάδα στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στην τακτική, αλλά και τη φυσική κατάσταση και το Σάββατο (30/8) με το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα ολοκληρώνεται η σκληρή δουλειά στα Γιάννενα και η αποστολή του Περιστερίου θα επιστρέψει στη βάση της, προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για το κατά πόσο αφομοιώνεται η αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο προπονητής, για να αποδώσει η ομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο παρκέ.