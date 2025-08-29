Ολοκλήρωσαν τις εργομετρικές εξετάσεις οι Σορτς, Γκριγκόνις και Κουζέλογλου

Οι Μάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννης Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τις εργομετρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ οι Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τις εργομετρικές τους εξετάσεις στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

