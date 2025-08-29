Αταμάν: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στο Basketnews μετά την άνετη επικράτηση της Τουρκίας επί της Τσεχίας, αποθέωσε τον Αλπερέν Σενγκούν λέγοντας πως αν τον είχε στον Παναθηναϊκό θα κέρδιζε τους Ρόκετς.

Η Τουρκία έκανε το 2/2 στην Eurobasket, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κερδίζει εύκολα την Τσεχία με 92-78 και τον Αλπερέν Σενγκούν να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση.

Ο σέντερ των Ρόκετς ήταν μόλις μία ασίστ μακριά από το να καταγράψει το πέμπτο triple-double στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στο basketnews εξήρε την απόδοση του Σενγκούν, λέγοντας πως αν τον είχε στον Παναθηναϊκό θα κέρδισε την ομάδα του στο ΝΒΑ, τους Ρόκετς.

«Είναι πλέον παίκτης All-Star του NBA. Είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, ανθρώπους να γράφουν για τη δήλωσή μου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ EuroLeague και NBA. Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς».

